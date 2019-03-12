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Спокуслива Беллуччі кардинально змінила імідж: гарячі фото

2.7тЧитати матеріал російською

Голлівудська кіноактриса і топ-модель італійського походження Моніка Беллуччі приміряла експериментальний образ – перетворилася на фатальну блондинку для французького глянцю 7000magazin.

54-річна зірка стала героїнею спеціального випуску журналу, присвяченого мистецтву. Відповідні знімки вона оприлюднила у своєму Instagram.

Автором фотосесії виступив відомий фотограф Ральф Веніг. Беллуччі вкотре продемонструвала, що з віком не перестала виглядати спокусливо. А світле волосся додало їй екстравагантності. Фото виконано в чорно-білому кольорі.

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На інших знімках Беллуччі позує зі звичним для всіх кольором волосся. Її обличчя зняли крупним планом, показавши чуттєвість зірки. Кожен зі знімків набрав більше 80 тисяч відміток "подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Беллуччі позувала у відвертій сукні, в якій було майже повністю видно її груди.

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Особа
Моніка Беллуччі
Теги
фотосессіяшоу-бизнесКраса
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