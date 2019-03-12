Спокуслива Беллуччі кардинально змінила імідж: гарячі фото

Голлівудська кіноактриса і топ-модель італійського походження Моніка Беллуччі приміряла експериментальний образ – перетворилася на фатальну блондинку для французького глянцю 7000magazin.
54-річна зірка стала героїнею спеціального випуску журналу, присвяченого мистецтву. Відповідні знімки вона оприлюднила у своєму Instagram.
Автором фотосесії виступив відомий фотограф Ральф Веніг. Беллуччі вкотре продемонструвала, що з віком не перестала виглядати спокусливо. А світле волосся додало їй екстравагантності. Фото виконано в чорно-білому кольорі.
На інших знімках Беллуччі позує зі звичним для всіх кольором волосся. Її обличчя зняли крупним планом, показавши чуттєвість зірки. Кожен зі знімків набрав більше 80 тисяч відміток "подобається".
❤Capture for @ 7000magazine by @ralphwenig Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Image Agent @karinmodels_official # monicabellucci # photographer # ralphwenig # coverstory # 7000 # hairblowinginthewind # монікабелуччі # closeup # portrait # studio # karinmodels # actrice
❤Another great Capture by @ralphwenig for @ 7000magazine March 2019 Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Stylist @joysinanian Image Agent @karinmodels_official # monicabellucci # coverstory # 7000magazine # bnw # closeup # portrait # ralphwenig # brandambassador # nivea # монікабелуччі # actress # italian # karinmodels # celebrity
❤Thanks Ralph @ralphwenig @artsphereparis for the Cover Story this week @ 7000magazine Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Stylist @joysinanian Image Agent @karinmodels_official Bracelet @cartier # monicabellucci # coverstory # 7000magazine # photographer # ralphwenig # bracelets # cartier # cartierdiamonds # bangles # bnw # монікабелуччі # actress # karinmodels
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Беллуччі позувала у відвертій сукні, в якій було майже повністю видно її груди.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся