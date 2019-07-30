"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Сумська позувала з зачіскою "під хлопчика".

"Знову зустрілася з Мішею Гавриловим на знімальному майданчику серіалу "Повернення". Мама і син. Перший знімальний день", — написала Ольга.

Ольга Сумська Фото з Instagram

Ольга Сумська та Михайло Гаврилов Фото з Instagram

Багато шанувальників в коментарях до публікації зазначили, що актрисі личить така стрижка. Однак інші сподіваються, що це перука у Сумської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська вразила користувачів мережі відвертим знімком. Так, вона позувала у чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке практично оголило її груди.

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