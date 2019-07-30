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"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото

2.3т Читати матеріал російською

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Сумська позувала з зачіскою "під хлопчика".

"Знову зустрілася з Мішею Гавриловим на знімальному майданчику серіалу "Повернення". Мама і син. Перший знімальний день", — написала Ольга.

"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото

Ольга Сумська

Фото з Instagram

"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото

Ольга Сумська та Михайло Гаврилов

Фото з Instagram

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Багато шанувальників в коментарях до публікації зазначили, що актрисі личить така стрижка. Однак інші сподіваються, що це перука у Сумської.

"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото
"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото
"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото
"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото
"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото
"Сподіваюся, це перука?" Сумська здивувала новим образом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська вразила користувачів мережі відвертим знімком. Так, вона позувала у чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке практично оголило її груди.

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Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
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