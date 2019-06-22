"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні

Українська співачка, солістка поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха розбурхала мережу яскравими знімками.
Вона позувала в жовтому крихітному бікіні, продемонструвавши шанувальникам підтягнуту та рельєфну фігуру, а фото поділилася в Instagram.
Віка Смеюха для People
Instagram @ vikanablack
"Так і хочеться зараз заспівати: "Ібіца – і серце стало битися частіше, і я вам всім бажаю щастя". І з розгону в море після цих рядків. Хоча Басков із Кіркоровим для кліпу вибрали інше місце. А жовтий колір я особливо люблю влітку", – написала вона.
Шанувальники були в захваті від фігури співачки. У коментарях висловили своє захоплення і помітили, що вона дуже гарна.
Instagram @ vikanablack
"Ох, нічого собі, спека пішла", "А фігура яка, ммм. Віко, ти супер", "Животик – мрія", "Дуже гарна", – написали користувачі.
Смеюха в жовтому купальнику
Instagram @ vikanablack
Смеюха в купальнику
Instagram @ vikanablack
Смеюха стрибнула в воду
Instagram @ vikanablack - Сторіс
Смеюха в морі
Instagram @ vikanablack - Сторіс
Віка Смеюха одягнена
Instagram @ vikanablack
Смеюха перед стрибком у воду
Сторіс в Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.
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