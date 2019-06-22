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"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні

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Українська співачка, солістка поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха розбурхала мережу яскравими знімками.

Вона позувала в жовтому крихітному бікіні, продемонструвавши шанувальникам підтягнуту та рельєфну фігуру, а фото поділилася в Instagram.

Віка Смеюха для People

Віка Смеюха для People

Instagram @ vikanablack

"Так і хочеться зараз заспівати: "Ібіца – і серце стало битися частіше, і я вам всім бажаю щастя". І з розгону в море після цих рядків. Хоча Басков із Кіркоровим для кліпу вибрали інше місце. А жовтий колір я особливо люблю влітку", – написала вона.

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Шанувальники були в захваті від фігури співачки. У коментарях висловили своє захоплення і помітили, що вона дуже гарна.

"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні

Instagram @ vikanablack

"Ох, нічого собі, спека пішла", "А фігура яка, ммм. Віко, ти супер", "Животик – мрія", "Дуже гарна", – написали користувачі.

Смеюха в жовтому купальнику

Смеюха в жовтому купальнику

Instagram @ vikanablack

Смеюха в купальнику

Смеюха в купальнику

Instagram @ vikanablack

Смеюха стрибнула в воду

Смеюха стрибнула в воду

Instagram @ vikanablack - Сторіс

Смеюха в морі

Смеюха в морі

Instagram @ vikanablack - Сторіс

Віка Смеюха одягнена

Віка Смеюха одягнена

Instagram @ vikanablack

"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні
"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні
"Спека пішла!" Солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні
Смеюха перед стрибком у воду

Смеюха перед стрибком у воду

Сторіс в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.

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