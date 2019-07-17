"Сосок видно": Сєдокова розбурхала мережу провокаційним фото

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала шанувальників відвертим фото.

Зірка оприлюднила знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в бюстгальтері та високих джинсах.

Анна Сєдокова в обтягуючому топі instagram / annasedokova

"Дві важливі речі, які я зрозуміла за останні два дні. Мені час закінчувати їсти багети. Ви мене любите, але навіть для вас це занадто. Немає нічого сексуальнішого за свободу. Ми себе самі замикаємо в клітки. Це я не можу – що він скаже. Я туди не піду, мені туди не можна. Що за фото? Що скаже громадська думка? Так ось, найбільше щастя – це володіти свободою", – написала Сєдокова.

Шанувальники в коментарях погодилися зі співачкою, але найбільше їхню увагу привернув не пост про свободу, а груди.

Анна Сєдокова показала пікантне фото instagram / annasedokova

"У Вас правий сосок видно", "Фотошоп", "А навіщо сосок показувати", "Спека", "Я, здається, шматочок соска побачив", "Соски видно", "У Ані важливіше за труси нічого немає. Труси та свобода, ну вівця вівцею. Он дитині допоможи, мега мозок", – відреагували в мережі.

Сєдокова в купальнику instagram / annasedokova

Сєдокова - вид ззаду instagram / annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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