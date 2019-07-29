Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

2.7т Читати матеріал російською

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці, після того, як вийшла з салону краси у Лос-Анджелесі.

Відповідні знімки і відео були опубліковані в мережі. Зазначимо, що для появи на публіці Джолі вибрала костюм в білизняному стилі — шовковий топ і штани чорного кольору. При цьому білизну під блузу актриса не одягла, тим самим продемонструвавши пишні груди (відео дивіться нижче).

"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelina_so_jolie

Новини
Знову разом? Еністон і Пітт романтично відпочили в Італії

"Соски стирчать", "Вона що, збільшила собі груди?", — написали шанувальники Джолі.

"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни
"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

Нагадаємо, що раніше Джолі зробила операцію по редукції грудей, боячись спадкового раку. Однак тепер її форми явно прийшли в норму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі була помічена на балконі одного з готелів в центрі Парижа. Так, зірку зняли в білизні — точніше, в шовковій комбінації білого кольору.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Анджеліна Джолі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel