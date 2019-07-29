"Соски стирчать": Джолі приголомшила величезними грудьми без білизни

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці, після того, як вийшла з салону краси у Лос-Анджелесі.

Відповідні знімки і відео були опубліковані в мережі. Зазначимо, що для появи на публіці Джолі вибрала костюм в білизняному стилі — шовковий топ і штани чорного кольору. При цьому білизну під блузу актриса не одягла, тим самим продемонструвавши пишні груди (відео дивіться нижче).

Анджеліна Джолі Фото: instagram/angelina_so_jolie

Анджеліна Джолі Фото: instagram/angelina_so_jolie

Анджеліна Джолі Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски стирчать", "Вона що, збільшила собі груди?", — написали шанувальники Джолі.

Нагадаємо, що раніше Джолі зробила операцію по редукції грудей, боячись спадкового раку. Однак тепер її форми явно прийшли в норму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі була помічена на балконі одного з готелів в центрі Парижа. Так, зірку зняли в білизні — точніше, в шовковій комбінації білого кольору.

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