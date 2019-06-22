"Солоденька!" 42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у спокусливому міні

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом.

42-річна артистка постала перед камерою в міні-сукні з глибоким вирізом у зоні декольте. Фото опубліковано на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram.

Олена Кравець Студія "Квартал 95"

Спокусливе вбрання підкреслило жіночну і витончену фігуру Олени. Її зовнішній вигляд привів у захват фанатів. У коментарях під знімком вони залишили безліч компліментів.

"Красотулечка наша! Солодка!" – відзначили шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

Пізніше вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позувала в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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