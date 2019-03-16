Солістка "НеАнгелів" засвітила сексуальну фігуру після схуднення

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська порадувала шанувальників пікантним знімком.
Вона опублікувала фотографію в своєму Instagram-акаунті, похвалившись результатом роботи над сексуальною фігурою.
"Інтервальне голодування. 54.2", – підписала Камінська, викликавши ажіотаж знімком, на якому показує підкачені сідниці в злитому купальниці.
У коментарях на захоплені відгуки зірка відповіла, що голодує з інтервалом 6/18. За словами Камінської, вона себе почала відчувати значно краще.
babaslavka@Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська розповіла, в чому полягає интервальное голодування, скільки вона скинула кілограм за місяць і як вона працює.
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