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Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди: сексуальне фото

6.6тЧитати матеріал російською

Солістка популярної української групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала у відвертій сукні з глибоким вирізом, продемонструвавши пишні груди.

"На злобу дня. Для тих, хто ще не виговорився, прошу до столу", — написала Камінська.

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди: сексуальне фото
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди: сексуальне фото
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди: сексуальне фото
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди: сексуальне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська порадувала шанувальників спокусливим фото в леопардовому купальнику, розбурхавши мережу.

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Особа
слава Камінська
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