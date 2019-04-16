Солістка "НеАнгелів" засвітила груди в пікантній фотосесії

Солістка популярної української групи "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на траві в леопардовому купальнику з дуже глибоким декольте.

"Підкажіть топ-5 цікавих місць, куди можна сходити зі своєю думкою?", — прокоментувала Камінська під гарячим знімком.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позувала у спокусливому купальнику. Шанувальникам артистки сподобалося її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.

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