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"Слоняра, набрякла від алкоголю": Каменських зробила відвертою зізнання

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Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) зізналася, що колись була не такою стрункою, як зараз.

Про це вона розповіла в інтерв'ю проекту "Іспит з Єфросиніною", уточнивши, що оплила від поганої їжі і алкоголю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зараз Каменських веде здоровий спосіб життя, відмовилася від шкідливих звичок і намагається стежити за своєю фігурою. Але так було не завжди.

"Слоняра, набрякла від алкоголю": Каменських зробила відвертою зізнання

"Дуже сильно набрякла від цієї жахливої їжі, від купи алкоголю, води солодкої. Візуально здавалося, що я слоняра якийсь. Особливо на якихось кадрах, де ось таке обличчя. Насправді мій самий пік, який я колись в житті важила – 78 кг. Це не ай-ай-ай, на 174 ", – розповіла Каменських.

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Єфросиніна нагадала співачці про виступ на "Новій хвилі", де вона вийшла на сцену в сукні, в якій виглядала далеко не худою.

"Слоняра, набрякла від алкоголю": Каменських зробила відвертою зізнання

"Насправді, воно в житті не так виглядало. Вона (фотографія) просто розлетілася. Там є ще пяток, де тут я здамся тобі просто балериною. В інтернеті їх дуже багато. Самий пік був – це пісня "Потап і Настя" кліп "Все пучком". Це просто страшно. Навіть Потап там худіше в два рази. Ну така прям: пиріжки з м'ясом продає і сама їсть", – додала Настя.

"Слоняра, набрякла від алкоголю": Каменських зробила відвертою зізнання
"Слоняра, набрякла від алкоголю": Каменських зробила відвертою зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розбурхала шанувальників пікантним селфі в сукні на тонких бретельках, що спадало з тіла.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
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