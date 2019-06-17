Скільки спати, щоб бути красивим: названо оптимальний час

Британські вчені дійшли до висновку, що для збереження краси і здоров'я потрібно лягати спати і вставати в певний час.

За даними The Mirror, це позначиться на чистоті шкіри, яскравих очах і поліпшенні кольору обличчя, а також загальному самопочутті та настрої.

"Багато хто з нас прагне виглядати і почуватися добре і витрачають великі гроші, намагаючись це зробити. Однак ми, схоже, забуваємо, що досягнення кращого нічного сну може позитивно вплинути на нашу загальну зовнішність", – розповів експерт зі сну Ніл Робінсон.

Згідно з дослідженнями, найоптимальніша тривалість сну – 9 годині 10 хвилин. Так, вчені радять лягати спати о 21:45 і вставати о 6:55.

сон pixabay

Експерти запевняють, що важливо враховувати якість одержуваного сну і робити все можливе, щоб створити певне середовище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сон впливає також на схуднення. Зокрема, відсутність постійного режиму викликає порушення обміну речовин, що сприяє набору зайвої ваги.

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