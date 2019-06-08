"Скільки сексу!" Потап поділився еротичним фото Каменських

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився зі співачкою Настею Каменських (NK), поділився її еротичним знімком.

Так фото, артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Каменських лежачи на надувному матраці в одних лише стрінгах засмагала в басейні.

"Обід", — написав Потап.

Медовий місяць Насті Каменських і Потапа Фото: instagram/kamenskux

Спокуслива Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Настю компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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