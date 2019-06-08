"Скільки сексу!" Потап поділився еротичним фото Каменських

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився зі співачкою Настею Каменських (NK), поділився її еротичним знімком.
Так фото, артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Каменських лежачи на надувному матраці в одних лише стрінгах засмагала в басейні.
"Обід", — написав Потап.
Медовий місяць Насті Каменських і Потапа
Фото: instagram/kamenskux
Спокуслива Настя Каменських
Фото: instagram/realpotap
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Настю компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Настя Каменських гола в ліжку
Фото з Instagram
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Медовий місяць Насті Каменських і Потапа
Фото з Instagram
Настя Каменських засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Настя Каменських спокусливо позує на камеру
Фото з Instagram
Настя Каменських у відвертій білизні
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
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