"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою

Російська телеведуча і модель, колишня дружина Бориса Грачевского, Анна спантеличила користувачів худорбою на пікантному фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, на якому позує практично голою перед дзеркалом, а соски прикрила "серцями".

"До літа і відпустки готова. Тепер працюю над рельєфом! Хто напише самий спортивний або ЗСЖ коментар, отримає від мене 1000 рублів", – написала вона.

У коментарях багато хто був шокований зовнішністю Грачевської. Артистка Аніта Цой розкритикувала її, порадивши більше так не робити.

"Анна, побачила пост і не можу не написати. Те, що я бачу на фото – це жах! Крім зроблених грудей, все інше виглядає хворим від ненормальної худорлявості. Або прикрийте хоча б сукнею. Тут нема чого демонструвати", – написала вона.

"Анорексія", "Така худоба виглядає нездорово, без образ. Треба б м'яса наїстися", "Я думаю, зі схудненням перебір вже", "Скелет", – написали шанувальники.

Анна Грачевська anna_grachevskaya / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Грачевська вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорій сукні без спідньої білизни і села на шпагат.

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