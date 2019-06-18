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"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою

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Російська телеведуча і модель, колишня дружина Бориса Грачевского, Анна спантеличила користувачів худорбою на пікантному фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, на якому позує практично голою перед дзеркалом, а соски прикрила "серцями".

"До літа і відпустки готова. Тепер працюю над рельєфом! Хто напише самий спортивний або ЗСЖ коментар, отримає від мене 1000 рублів", – написала вона.

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У коментарях багато хто був шокований зовнішністю Грачевської. Артистка Аніта Цой розкритикувала її, порадивши більше так не робити.

"Анна, побачила пост і не можу не написати. Те, що я бачу на фото – це жах! Крім зроблених грудей, все інше виглядає хворим від ненормальної худорлявості. Або прикрийте хоча б сукнею. Тут нема чого демонструвати", – написала вона.

"Анорексія", "Така худоба виглядає нездорово, без образ. Треба б м'яса наїстися", "Я думаю, зі схудненням перебір вже", "Скелет", – написали шанувальники.

"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою
"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою
"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою
"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою
"Скелет, груди зроблено". Гола російська телеведуча налякала мережу худорбою

Анна Грачевська

Анна Грачевська

anna_grachevskaya / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Грачевська вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорій сукні без спідньої білизни і села на шпагат.

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Особи
Ганна ГрачевськаБорис ГрачевськийАніта Цой
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКраса
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