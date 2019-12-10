Скандал з Кримом, подружка з Росії і спекотні фото: що відомо про представницю України на "Міс Світу"

Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу – 2019", який пройде 14 грудня в Лондоні, представить Маргарита Паша. Що відомо про дівчину?

Так, OBOZREVATEL вирішив пригадати найгучніші скандали з Маргаритою. А також розглянув її сторінку в Instagram.

Маргарита Паша Інстаграм

12 вересня в Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала 24-річна Маргарита Паша. Відомо, що дівчина є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право. Також Паша – майстер спорту з художньої гімнастики.

Маргарита Паша Інстаграм

Втім, у мережі перемога Маргарити викликала бурхливі суперечки. Користувачі розкритикували зовнішність Паші, а також заявили, що учасниця купила собі перемогу.

Маргарита Паша Інстаграм

Незабаром Паша знову опинилася в центрі обговорення. Цього разу через російську мову. Користувачі заявили, що вона, як представниця України, повинна говорити українською мовою, а також висміяли її відмову говорити державною мовою з Катею Осадчою.

Маргарита Паша Інстаграм

Після чого в мережі розгорівся новий скандал з Маргаритою. Під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на питання "Чий Крим?". Тоді вона заявила, що півострів "належить всім людям" і побажала йому процвітання:

"Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам".

Маргарита Паша Інстаграм

Однак пізніше переможниця вирішила виправдатися за свій вислів. У своєму Instagram Маргарита опублікувала пост, в якому заявила про те, що анексований півострів належить "людям Землі" і зробила акцент на тому, що він – частина планети.

Маргарита Паша Інстаграм

А днями стало відомо, що Маргарита дружить з іншою учасницею "Міс Світу-2019", представницею Росії Аліною Санько.

Аліна Санько Інстаграм

Втім коментувати свої стосунки з росіянкою Паша не стала. У коментарі "Сегодня" українка заявила:

"Боже мій! Чому ви знову про політику?! Тут взагалі все не так, як у вашому журналістському світі. У даній ситуації не має значення – росіянка ти або американка. Ми всі люди! Більш того, ми – представниці прекрасної половини людства і повинні дарувати цієї землі мир, добро і красу".

Аліна Санько Інстаграм

Що стосується сторінки в Instagram Маргарити, то в соцмережі дівчина любить публікувати відверті фотографії, а також приміряти спокусливі наряди, які підкреслюють її фігуру.

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Маргарита Паша Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Всесвіт-2019" стала Зозібіні Тунзі з ПАР. Вона є моделлю і активісткою по боротьбі з гендерним насильством.

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