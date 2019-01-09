Скандал із найсексуальнішою поліцейською Німеччини отримав продовження: ''гарячі'' фото

Найсексуальніша поліцейська Німеччини Адрієнн Колесзар, у якої близько 700 тис. підписників у Instagram, повернулася до роботи після скандалу.

Раніше керівництво змусило її вибирати: або служба, або популярність у соціальних мережах. Адрієнн вибрала останнє. Однак після Нового року їй дозволили повернутися до своїх обов'язків, пише "Лайф".

Дівчина виклала фото у поліцейській формі, під яким написала, що керівництво пішло їй назустріч і тепер вона знову у строю.

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Instagram Адрієнн Колесзар

Час, проведений без роботи, Адрієнн не стала витрачати даремно і відвідала такі міста, як Майамі, Нью-Йорк, Кейптаун і Амстердам.

"На роботі до мене ніколи не ставилися без поваги тільки тому, що я та Адрієнн, яку мене звикли бачити в соціальних мережах. Я не боюся повертатися на службу, патрулювати і працювати по змінах", – прокоментувала вона.

Instagram Адрієнн Колесзар

Instagram Адрієнн Колесзар

Instagram Адрієнн Колесзар

Instagram Адрієнн Колесзар

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший офіцер німецької поліції Адрієнн Колесзар прославилася у мережі завдяки гарячим знімкам, на яких демонструє своє спортивне тіло.