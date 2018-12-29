Швидко стати красивою перед Новим роком: чому це небезпечно

Доктор медичних наук і дерматовенеролог вищої категорії Тетяна Святенко розповіла, які косметологічні процедури не варто робити перед Новим роком.

Так, вона порадила відмовитися від пілінгу напередодні свята, якщо ви не хочете після нього ховати своє червоне обличчя. Адже в його склад входять агресивні кислоти, які глибоко проникають в шкіру, відшаровують верхні шари і провокують утворення запалень, і лущення. Також період відновлення після маніпуляції триває кілька тижнів.

пілінг Фото: ON-Woman

В топ передноворічних антитренді також потрапила контурна пластика. Так, доктор зазначила, що між будь-якими "ін'єкціями краси" і заходом повинно пройти не менше 7-14 днів. Крім того, результат від уколів ботулотоксину, мезотерапії, плазмотерапіі проявиться через один-два тижні, а побічні ефекти можуть впадати в око найближчі сім днів.

контурна пластика Фото: LASERBum

За словами Святенко, також не можна робити лазерні процедури за тиждень до свят. Адже є ризик провести їх з нав'язливим рум'янцем Діда Мороза, корочками, набряком і лущенням на обличчі. Термін відновлення після таких процедур — не менше ніж 5-10 днів.

лазерна процедура Фото: pro100moda.ru

Також доктор зазначила: якщо ви хочете стати гарними за один день, а лікарі пропонують вам пройти будь-яку з перерахованих маніпуляцій — тікайте від них. Адже адекватний фахівець повинен попередити про період відновлення шкіри і можливі реакції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найзнаменитіших косметологів в Голлівуді Гарольд Лансер озвучив ряд корисних порад, які допоможуть отримати здорову і сяючу шкіру, незалежно від віку.