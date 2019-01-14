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''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото

1.1тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників серією відвертих фото. На них вона позує в бежевому купальнику з дуже глибоким декольте.

Фоловери співачки зазначили, що вона прекрасно виглядає. На одному з фото, які Астаф'єва розмістила на своїй сторінці в Instagram на ній не було нічого крім капелюха.

''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото

instagram.com/da_astafieva

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Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Користувачі мережі захопилися новими знімками співачки.

''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото
''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото
''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

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