''Шикарний бюст'': Астаф'єва захопила фанатів голим фото

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників серією відвертих фото. На них вона позує в бежевому купальнику з дуже глибоким декольте.

Фоловери співачки зазначили, що вона прекрасно виглядає. На одному з фото, які Астаф'єва розмістила на своїй сторінці в Instagram на ній не було нічого крім капелюха.

instagram.com/da_astafieva

Користувачі мережі захопилися новими знімками співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

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