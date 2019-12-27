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27 грудня • оновлено в 17:27
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"Шикарна": 50-річна Бледанс без одягу викликала захват шанувальників фігурою

2.1т
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Російська актриса Евеліна Бледанс опублікувала серію спокусливих знімків у купальнику.

Відповідними фотографіями 50-річна зірка поділилася на сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж пікантними знімками.

На фото зірка позувала у воді в красивому купальнику, який підкреслював пишний бюст і стрункі стегна.

Бледанс в купальнику

Бледанс в купальнику

instagram / bledans

"Іноді хочеться занурити голову під воду, щоб чути тільки глибину! Журналісти обривають телефон – просять прокоментувати пост Олени Водонаєвої. Я кажу, що проти абортів, що не беру слів про ніщебродов і рабів. Але раптом світ змінився, а я і не бачу. Що ви думаєте", – запитала вона у шанувальників.

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Фанати в коментарях написали, що в захваті від нових кадрів стрункою Бледанс. "Гарна! Я жінка і в захваті від такої краси", "Чудова", "Гарнюня", "Шикарна", – відреагували шанувальники.

Евеліна Бледанс в купальнику

Евеліна Бледанс в купальнику

instagram / bledans

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

instagram / bledans

"Шикарна": 50-річна Бледанс без одягу викликала захват шанувальників фігурою
"Шикарна": 50-річна Бледанс без одягу викликала захват шанувальників фігурою
"Шикарна": 50-річна Бледанс без одягу викликала захват шанувальників фігурою

"Шикарна": 50-річна Бледанс без одягу викликала захват шанувальників фігурою

Instagram Евеліни Бледанс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Евеліна Бледанс
Теги
Краса шоу-бизнес фотосессія фотографии
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