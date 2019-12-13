"Шикарна!" 42-річна зірка "Кварталу" вразила чуттєвим образом

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові знімки, на яких позує в сукні з акуратною зачіскою і стриманим макіяжем.

Відповідну фотосесію вона провела в рамках рекламної кампанії, демонструючи прикраси від українського бренду. Шанувальникам дуже сподобався жіночний образ Кравець. У коментарях написали, що вона на кадрах виглядає неперевершено.

Олена Кравець instagram / lennykravets

"Прекрасна", "Яка ви тут красуня", "Боже, яка красуня", "Шикарно виглядаєте", "Захоплююся вами, ви велика розумниця", "Шикарно, вишукано", "Ви прекрасні", – відреагували шанувальники.

Олена Кравець instagram / lennykravets

Кравець Фото: clutch.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

А на травневі свята вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позує в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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