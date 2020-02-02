Сестри-альбіноси з Казахстану підкорили світ незвичайною красою. Фото

У мережі з'явилася чарівна серія знімків сестер з Казахстану, які мають альбінізм.

Як пише Bored Panda, альбінізм має свою неповторну красу, і ці дві сестри з Казахстану просто зачаровують нею.

Маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель – 14.

Instagram/assel_kamila

"Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", – каже Азель.

Мама дівчаток теж спочатку дуже здивувалась, коли побачила, яких дітей подарувала цьому світові.

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Коли Азель виповнилось 10, вона почала пробувати свої сили у модельному бізнесі. А тепер, коли народилась Каміла, її Instagram вже має 33 тисячі підписників.

"Коли я народила дітей, я нічого не розуміла. Лікарі були шоковані. Тепер я розумію, що це альбінізм. Я не знала, що мені робити, як жити. Потім я дізналась, що серед моїх пращурів були люди з альбінізмом", – каже мама дівчаток Айман.

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

Instagram/assel_kamila

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