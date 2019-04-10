Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників

Сестра Кім Кардаш'ян Хлої любить дивувати шанувальників розкішними фотосесіями, але в цей раз пікантні знімки спантеличили фоловерів.

Зірка позувала у величезній перуці та відвертій золотистій сукні на ювілеї співачки Діани Росс, але увагу користувачів привернули незвичайні руки.

Так, судячи з кадрів, був невдало використаний фотошоп, через що у Хлої "виросли" зайві пальці. Це не пройшло повз пильного погляду шанувальників. Правда думки щодо кількості пальців розділилися. Деякі нарахували 12, деякі 14, що в будь-якому випадку є відхиленням від норми.

"Що сталося з твоїми пальцями", "Буквально 10 пальців на її лівій руці", "Я нарахувала 12 пальців", "Скільки пальців ви бачите", "Скільки у неї пальців", "Скільки пальців має бути у людини", "14 пальців", – написали спантеличені фоловери в коментарях.

Як сообщшал OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фотографії зірок без фотошопу, де видно, що вони використовивають рясний шар стійкого макіяжу, мають проблемну шкіру і величезні пори.

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