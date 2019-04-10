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Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників

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Сестра Кім Кардаш'ян Хлої любить дивувати шанувальників розкішними фотосесіями, але в цей раз пікантні знімки спантеличили фоловерів.

Зірка позувала у величезній перуці та відвертій золотистій сукні на ювілеї співачки Діани Росс, але увагу користувачів привернули незвичайні руки.

Так, судячи з кадрів, був невдало використаний фотошоп, через що у Хлої "виросли" зайві пальці. Це не пройшло повз пильного погляду шанувальників. Правда думки щодо кількості пальців розділилися. Деякі нарахували 12, деякі 14, що в будь-якому випадку є відхиленням від норми.

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"Що сталося з твоїми пальцями", "Буквально 10 пальців на її лівій руці", "Я нарахувала 12 пальців", "Скільки пальців ви бачите", "Скільки у неї пальців", "Скільки пальців має бути у людини", "14 пальців", – написали спантеличені фоловери в коментарях.

Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників
Сестра Кардаш'ян "відростила" зайві пальці та налякала шанувальників

Як сообщшал OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фотографії зірок без фотошопу, де видно, що вони використовивають рясний шар стійкого макіяжу, мають проблемну шкіру і величезні пори.

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Особа
Хлої Кардашьян
Теги
шоу-бизнесКраса
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