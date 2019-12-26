Серябкіна показала груди в прозорій білизні: фото

Російська співачка Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro викликала ажіотаж в мережі новим відвертим знімком. Так, вона позувала лежачи в ліжку і показавши шанувальникам груди в прозорій білизні.
Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Ольга Серябкіна
instagram.com/seryabkina
Зазначимо, що артистка часто публікує відверті фото.
Ольга Серябкіна
instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкіна
instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкіна
instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкіна
instagram.com/seryabkina
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.
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