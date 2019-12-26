Серябкіна показала груди в прозорій білизні: фото

Російська співачка Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro викликала ажіотаж в мережі новим відвертим знімком. Так, вона позувала лежачи в ліжку і показавши шанувальникам груди в прозорій білизні.

Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ольга Серябкіна instagram.com/seryabkina

Зазначимо, що артистка часто публікує відверті фото.

Ольга Серябкіна instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна instagram.com/seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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