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26 грудня • оновлено в 17:07
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Серябкіна показала груди в прозорій білизні: фото

1.2т
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Російська співачка Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro викликала ажіотаж в мережі новим відвертим знімком. Так, вона позувала лежачи в ліжку і показавши шанувальникам груди в прозорій білизні.

Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram.com/seryabkina

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Зазначимо, що артистка часто публікує відверті фото.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram.com/seryabkina

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram.com/seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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Автор
Марія Дідик
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