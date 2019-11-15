"Сексуально бажана!" Чехова вразила мережу фото в білизні

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова розбурхала шанувальників пікантним знімком. На ньому вона позувала стоячи біля вікна в білизні.
Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники жінки захопилися її фігурою.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
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