"Сексуально бажана!" Чехова вразила мережу фото в білизні

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова розбурхала шанувальників пікантним знімком. На ньому вона позувала стоячи біля вікна в білизні.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники жінки захопилися її фігурою.

Instagram

"Анфісо, знову прищіпка на спині?", "Як завжди сексуально бажана", "Ви шикарна жінка", "Все дуже красиво, на красивому тілі красива білизна", "Шикарна", "Які форми шикарні", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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