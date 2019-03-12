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Сексуальна в 50: відома модель здивувала голою фотосесією

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Датська супермодель Хелена Крістенсен, яку запідозрили в таємному романі з футболістом Девідом Бекхемом, роздяглася для пікантної фотосесії.

Знімки закулісся 50-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram, змусивши деяких фоловерів захопитися її зовнішністю.

Boxing Helena 😏 Worked with the amazing @aleburset on an exciting book project - here's a few BTS shots #interningatfedex

A post shared by Helena (@helenachristensen) on

"Упаховка Хелени. Попрацювала для "книжного" проекту", - прокоментувала свої знімки Крістенсен. На фото повністю гола модель прикрила рукою груди.

Підписники Крістенсен не приховували захоплення. Фотографії доволі швидко зібрали понад 10 тис. лайків, а також сотні коментарів, в яких модель засипали компліментами.

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"Неймовірна жінка", "Ідеал", "Вражаюча в своєму віці", - вказали під знімками.

Сексуальна в 50: відома модель здивувала голою фотосесією

Нагадаємо, Хелена Крістенсен прославилася в 90-х після того, як знялася в кліпі Кріса Айзека на пісню "Wicked Game". Вона була одним з головних ангелів Victoria's Secret та учасницею конкурсу "Міс Всесвіт".

Як писав раніше OBOZREVATEL, британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардашьян, похвалилася передплатникам свіжої пікантною фотографією.

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