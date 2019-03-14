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Сексуальна модель-"копія" Кім Кардаш`ян засвітила величезні груди

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Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, захопила шанувальників сексуальним фото.

Так, знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому модель позувала в чорному блискучому міні-платті з дуже відвертим декольте, з якого ледь не випали її груди.

Loving my lighter hair! Thank you @inanchlondon for slowly helping me achieve my summer hair goals 💖

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

24 in 15 days! Aries season ♈️✨

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

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"Дуже гаряча. Люблю одягатися як ти", "Ходячий секс", "Дуже красива", — прокоментували шанувальники.

Сексуальна модель-"копія" Кім Кардаш`ян засвітила величезні груди
Сексуальна модель-"копія" Кім Кардаш`ян засвітила величезні груди
Сексуальна модель-"копія" Кім Кардаш`ян засвітила величезні груди

Golden hour @dannydesantos

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

🐱 @dannydesantos 🖤

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

No sugar no salt by @dannydesantos 🖤

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Baewatch by @ ger.arte

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Особа
Демі Роуз
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