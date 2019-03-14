Сексуальна модель-"копія" Кім Кардаш`ян засвітила величезні груди

Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, захопила шанувальників сексуальним фото.

Так, знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому модель позувала в чорному блискучому міні-платті з дуже відвертим декольте, з якого ледь не випали її груди.

"Дуже гаряча. Люблю одягатися як ти", "Ходячий секс", "Дуже красива", — прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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