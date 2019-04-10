"Сексуальна матуся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відкритому купальнику, сидячи на піску.
"На цьому фото я пишаюся ракурсом, який підібрав фотограф, бо не видно моїх жирненьких боків — вони всі сховалися в пісок", — написала Регіна.
# фотоСработи Дивлюся в кадр так, ніби дуже хочу щось прорекламувати 😂😂🤪🤪 Я питала вас недавно, чому дратує Реклама. І добре розумію, про що ви говорите. Мене теж дратує, що всі все рекламують, але якщо подивитися з іншого боку: як дізнатися про новий хорошому ліках # Полисорб, про нову помаді #lorealmakeup, про модні колготках #Calzedonia, про смачні соку # J7, про корисні йогуртах #danone, про бритві з тонким лезом #Venus 🙈🙈🙈😂😂🙈😂😂 Я ржу, звичайно, але якщо бути чесною, Реклама годує десятки, а то і сотні тисяч людей. Навіть сам #instagram - це теж свого роду само-Реклама. Скоро розповім про це в своєму блозі, якщо вам цікаво. Я намагаюся ставитися до цього з гумором і просто як до чергової рекомендації чогось нового, що можна протестувати при нагоді. Ваша Ре # регінатодоренко # регінапутешественніца Mua - @yanabuzychkina @lorealmakeup
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Тодоренко компліментами.
"Регіна, чудова форма", "Ти красуня і у тебе немає жирних боків", "Приголомшливо виглядаєш", "Сексі матуся", — прокоментували люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо й далі працюватиме в такому темпі.
Пізніше Тодоренко поділилася секретом, як приводила себе в форму після пологів.
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