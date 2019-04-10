"Сексуальна матуся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відкритому купальнику, сидячи на піску.

"На цьому фото я пишаюся ракурсом, який підібрав фотограф, бо не видно моїх жирненьких боків — вони всі сховалися в пісок", — написала Регіна.

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Тодоренко компліментами.

"Регіна, чудова форма", "Ти красуня і у тебе немає жирних боків", "Приголомшливо виглядаєш", "Сексі матуся", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.

Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.

Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив робочий графік.

У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо й далі працюватиме в такому темпі.

Пізніше Тодоренко поділилася секретом, як приводила себе в форму після пологів.

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