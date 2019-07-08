"Сексуальна!" Анфіса Чехова завела мережу пляжним фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику синього кольору, який відмінно підкреслив її пишні форми.
"Після мого вчорашнього ниття, що мене ніхто не любить і підписники мої неактивні, мій Direct вибухнув! Стільки зізнань у любові я давно не отримувала, стільки тепла. Навіть пару фотографій пенісів мені вислали в знак підтримки", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова гола у ванній
Фото з Instagram
Анфіса Чехова оголила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.
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