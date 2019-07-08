"Сексуальна!" Анфіса Чехова завела мережу пляжним фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику синього кольору, який відмінно підкреслив її пишні форми.

"Після мого вчорашнього ниття, що мене ніхто не любить і підписники мої неактивні, мій Direct вибухнув! Стільки зізнань у любові я давно не отримувала, стільки тепла. Навіть пару фотографій пенісів мені вислали в знак підтримки", — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Новини Молодша сестра Лободи завела мережу пляжними фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анфіса Чехова гола у ванній Фото з Instagram

Анфіса Чехова оголила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!