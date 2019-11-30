"Сексі кокетка!" Кароль порадувала шанувальників таємничим фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль спокусила шанувальників новим чуттєвим знімком.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала у чорній сукні, кокетливо приклавши палець до губ.

Образ зірки прикрашали масивні сережки та кільце з одного комплекту. Шанувальники залишилися в захваті від таємничого кадру із Кароль.

Тіна Кароль - спокусливе фото instagram / tina_karol

"Тіно, наша любов", "Супер, просто клас. Сексі дівчинка", "Яка кокетка", "Гарна дуже", "Загадкова леді", "Ніжно", – відреагували користувачі.

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Кароль Інстаграм

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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