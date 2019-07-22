Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі

428 Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників новим знімком, на якому продемонструвала вражаючу розтяжку.

Зірка позувала в коротких шортиках і топі на пляжі, а знімком поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білій фотографії Кароль кинула на камеру хижий погляд, який залишив під глибоким враженням фанатів. У коментарях шанувальники буквально засипали співачку компліментами.

Новини
"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

"Кішечка", "Розстріляла", "Я помер від цієї неймовірної сексуальності", "Всесвіт в одному кадрі", "Гаряче", "Прекрасна", "Сексі", – відреагували шанувальники.

Нагадаємо, в цій білизні Кароль вже балувала шанувальників спокусливими кадрами на пляжі. Пропонуємо читачам згадати гарячі фото співачки.

Тіна Кароль повзе по піску

Тіна Кароль повзе по піску

instagram / tina_karol

Кароль - вид ззаду

Кароль - вид ззаду

instagram / tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram / tina_karol

"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі
"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі
"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі
"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі
"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочивши голову фанатам спокусливим поглядом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel