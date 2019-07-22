"Сексі-кішечка": Кароль вразила шикарною розтяжкою в пікантній позі

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників новим знімком, на якому продемонструвала вражаючу розтяжку.
Зірка позувала в коротких шортиках і топі на пляжі, а знімком поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На чорно-білій фотографії Кароль кинула на камеру хижий погляд, який залишив під глибоким враженням фанатів. У коментарях шанувальники буквально засипали співачку компліментами.
"Кішечка", "Розстріляла", "Я помер від цієї неймовірної сексуальності", "Всесвіт в одному кадрі", "Гаряче", "Прекрасна", "Сексі", – відреагували шанувальники.
Нагадаємо, в цій білизні Кароль вже балувала шанувальників спокусливими кадрами на пляжі. Пропонуємо читачам згадати гарячі фото співачки.
Тіна Кароль повзе по піску
instagram / tina_karol
Кароль - вид ззаду
instagram / tina_karol
Тіна Кароль
instagram / tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочивши голову фанатам спокусливим поглядом.
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