"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардашьян", поділилася гарячим фото.

На знімку, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка позує в облягаючій білій спідниці та прозорій білизні.

Анастасія Квітко Інстаграм

Таке вбрання акцентувало увагу на пишних формах Квітко. Особливо увагу шанувальників привернули великі груди моделі.

Анастасія Квітко Інстаграм

Фанати не змогли пройти повз сексуальний знімок і засипали Анастасію компліментами:

"Як завжди, сексуальна", "Шикарно", "Ти прекрасна", "Побільше б таких фото", "Чудова Анастасія", "Прекрасна принцеса".

Пропонуємо згадати інші відверті знімки Анастасії Квітко, якими вона ділиться зі своїми шанувальниками.

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.

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