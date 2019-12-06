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6 грудня • оновлено в 04:43
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"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

1.5т
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Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардашьян", поділилася гарячим фото.

На знімку, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка позує в облягаючій білій спідниці та прозорій білизні.

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

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"Російська Кардаш'ян" викликала подив через стегна в прозорих штанях

Таке вбрання акцентувало увагу на пишних формах Квітко. Особливо увагу шанувальників привернули великі груди моделі.

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Інстаграм

Фанати не змогли пройти повз сексуальний знімок і засипали Анастасію компліментами:

"Як завжди, сексуальна", "Шикарно", "Ти прекрасна", "Побільше б таких фото", "Чудова Анастасія", "Прекрасна принцеса".

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні
"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні
"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні
"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні
"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні
"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Пропонуємо згадати інші відверті знімки Анастасії Квітко, якими вона ділиться зі своїми шанувальниками.

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

"Секс-бомба": "російська Кардашьян" засвітила величезні груди в прозорій білизні

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Квітко
Місце
США
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