Сєдокова похвалилася формами в бікіні: гаряче фото

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Сєдокова порадувала підписників спокусливим фото в бікіні.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ньому артистка зображена в леопардовому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні форми.

"Ми біжимо з тобою ніби від гепарда. Подивися, адже десь поруч наша панда", — підписала публікацію Седокова.

Шанувальники стали активно коментувати фото співачки, зазначивши, що вона прекрасно виглядає.

"Соковита", "Дух захоплює. До чого гарна", "Дівчина без комплексів, люблю таких", "У тебе дуже сексуальна фігура", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

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