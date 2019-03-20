Сєдокова похвалилася формами в бікіні: гаряче фото

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Сєдокова порадувала підписників спокусливим фото в бікіні.
Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ньому артистка зображена в леопардовому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні форми.
"Ми біжимо з тобою ніби від гепарда. Подивися, адже десь поруч наша панда", — підписала публікацію Седокова.
Шанувальники стали активно коментувати фото співачки, зазначивши, що вона прекрасно виглядає.
"Соковита", "Дух захоплює. До чого гарна", "Дівчина без комплексів, люблю таких", "У тебе дуже сексуальна фігура", — написали люди.
Зі святом, мої крихітки! Люблю вас, мої самі красиві, розумні, трохи божевільні і нескінченно жіночні ❤️ І нехай у нас троянди і кристал щоранку. PsНічего особистого. Просто святковий батл з @egorkreed і @sezhukov Що думаєте? Дівчатка переможуть по лайкам? #girlspower
Я хочу сказати вам щось дуже важливе зараз. Кожен день, я отримую багато листів в DM з проханням про допомогу, підтримку, розповісти, як бути впевненою в собі і такою гарною)) Гарною 😏 Я, як і ви всі, це курортне час, дивилася на цих жінок з ідеальними тілами, ідеальною шкірою, посмішками на пляжах. Я дивилася і думала, ну як же їм це вдається! Боже, які вони красиві 😍 Потім дивилася на свої фото і дама - ну ось 😂 У кожному і кожній з нас є 1000000 сумнівів, навіть в найкрасивішою або в самій впевненою в собі. Найщасливіші люди в Інстаграм можуть бути вкрай нещасні в житті, а ідеальна шкіра всього лише відмінна програма в телефоні, а може і навпаки.) Все у них про .... нно бо вони щодня працюють над цим !!!! Все залежить від нашої внутрішньої впевненості в собі, з простої віри в себе, фундаментом, для якої є освіта і робота над своїм тілом! І кожен раз, коли я думаю - "яка ж вона красива, не те що я", я розумію, що це сигнал взяти себе за шкірку і притягти до зали або до косметолога або навіть до психолога) Вообщем, все ми люди однакові, просто хтось краще обробляє фото, а хтось гірше ❤️💋
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.
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