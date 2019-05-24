Що відомо про переможницю "Холостяк-9": гарячі фото красуні

Переможницею шоу "Холостяк-9" стала 20-річна Даша Квіткова, яка є провідним майстром з волосся з Києва.
В одному з останніх випусків романтичного проекту стало відомо, що дівчина заробляє на життя блогом в Instagram, де позує в спідній білизні. OBOZREVATEL зробив добірку гарячих фото красуні.
Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова
fan.kvitkova.daria / Instagram
Про Дашу відомо, що Квіткова – це псевдонім. Дівчина отримала освіту в Академії перукарського мистецтва – Erteqoob. Вона дуже любить свою роботу і готова цілодобово там пропадати.
Однією з головних цілей у житті Квіткова поставила – відкрити свій б'юті простір. Вона мріяла побачити Нью-Йорк і відкрити затишну кав'ярню в Лондоні.
Даша Квіткова (вид збоку)
Instagram @ fan.kvitkova.daria
У дівчини велика родина: мама – директор з навчання, тато – військовий, брат – колорист, сестра – гімнастка, друга сестра – перекладач у Швейцарії.
Головний герой проекту в 2019 році Микита Добринін в останньому випуску зізнався, що захоплення Даші з гарячими фотосесіями ніяк не вплине на стосунки. Можливо, в майбутньому, це питання підніматиметься, але чоловік не збирається її ні в чому обмежувати.
Даша Квіткова в купальнику
kvittkova / Instagram
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова в ліжку
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова в білизні
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова - брюнетка
Instagram @ fan.kvitkova.daria
Даша Квіткова на сходах
Instagram @ fan.kvitkova.daria
Даша Квіткова з подушками
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова без бюстгалтера
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова в купальнику під сонцем
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова Селфі
kvittkova / Instagram
Даша Квіткова напівгола
kvittkova / Instagram
Квіткова спустила штані
kvittkova / Instagram
Квіткова на пляжі
kvittkova / Instagram
Квіткова - гаряче фото на пляжі
kvittkova / Instagram
Квіткова показала форми
kvittkova / Instagram
Квіткова Селфі
kvittkova / Instagram
Квіткова показала форми з іншого боку
kvittkova / Instagram
Прозоре білизна на Квіткова
kvittkova / Instagram
Соски Квіткова замазали
kvittkova / Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Даші і Микити зав'язалася особлива історія з самого початку шоу. Вона подарувала йому дошку із завданнями, які вони виконували всі тижні. Саме з нею стався перший поцілунок. З Дашею Добриніна застукали інші учасниці, які пізніше влаштували сцену ревнощів.
У 10 випуску дівчина привела Добриніна на знайомство з батьками. Батько Даші відвів його колоти дрова і вже тоді запросив покататися на лижах після проекту.
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