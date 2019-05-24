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Що відомо про переможницю "Холостяк-9": гарячі фото красуні

2.8тЧитати матеріал російською

Переможницею шоу "Холостяк-9" стала 20-річна Даша Квіткова, яка є провідним майстром з волосся з Києва.

В одному з останніх випусків романтичного проекту стало відомо, що дівчина заробляє на життя блогом в Instagram, де позує в спідній білизні. OBOZREVATEL зробив добірку гарячих фото красуні.

Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова

Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова

fan.kvitkova.daria / Instagram

Про Дашу відомо, що Квіткова – це псевдонім. Дівчина отримала освіту в Академії перукарського мистецтва – Erteqoob. Вона дуже любить свою роботу і готова цілодобово там пропадати.

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Однією з головних цілей у житті Квіткова поставила – відкрити свій б'юті простір. Вона мріяла побачити Нью-Йорк і відкрити затишну кав'ярню в Лондоні.

Даша Квіткова (вид збоку)

Даша Квіткова (вид збоку)

Instagram @ fan.kvitkova.daria

У дівчини велика родина: мама – директор з навчання, тато – військовий, брат – колорист, сестра – гімнастка, друга сестра – перекладач у Швейцарії.

Головний герой проекту в 2019 році Микита Добринін в останньому випуску зізнався, що захоплення Даші з гарячими фотосесіями ніяк не вплине на стосунки. Можливо, в майбутньому, це питання підніматиметься, але чоловік не збирається її ні в чому обмежувати.

Даша Квіткова в купальнику

Даша Квіткова в купальнику

kvittkova / Instagram

Що відомо про переможницю "Холостяк-9": гарячі фото красуні

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова в ліжку

Даша Квіткова в ліжку

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова в білизні

Даша Квіткова в білизні

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова - брюнетка

Даша Квіткова - брюнетка

Instagram @ fan.kvitkova.daria

Даша Квіткова на сходах

Даша Квіткова на сходах

Instagram @ fan.kvitkova.daria

Даша Квіткова з подушками

Даша Квіткова з подушками

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова без бюстгалтера

Даша Квіткова без бюстгалтера

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова в купальнику під сонцем

Даша Квіткова в купальнику під сонцем

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова Селфі

Даша Квіткова Селфі

kvittkova / Instagram

Даша Квіткова напівгола

Даша Квіткова напівгола

kvittkova / Instagram

Квіткова спустила штані

Квіткова спустила штані

kvittkova / Instagram

Квіткова на пляжі

Квіткова на пляжі

kvittkova / Instagram

Квіткова - гаряче фото на пляжі

Квіткова - гаряче фото на пляжі

kvittkova / Instagram

Квіткова показала форми

Квіткова показала форми

kvittkova / Instagram

Квіткова Селфі

Квіткова Селфі

kvittkova / Instagram

Квіткова показала форми з іншого боку

Квіткова показала форми з іншого боку

kvittkova / Instagram

Прозоре білизна на Квіткова

Прозоре білизна на Квіткова

kvittkova / Instagram

Соски Квіткова замазали

Соски Квіткова замазали

kvittkova / Instagram

Що відомо про переможницю "Холостяк-9": гарячі фото красуні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Даші і Микити зав'язалася особлива історія з самого початку шоу. Вона подарувала йому дошку із завданнями, які вони виконували всі тижні. Саме з нею стався перший поцілунок. З Дашею Добриніна застукали інші учасниці, які пізніше влаштували сцену ревнощів.

У 10 випуску дівчина привела Добриніна на знайомство з батьками. Батько Даші відвів його колоти дрова і вже тоді запросив покататися на лижах після проекту.

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Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк-9"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особа
Микита Добринін
Місце
УкраїнаКиїв
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