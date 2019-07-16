"Що ти твориш з нами?" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в мереживному напівпрозорому платті без білизни, засвітивши свої пишні груди.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Тіна Кароль ефффектно оголила спину Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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