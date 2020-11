Джилл Байден: що потрібно знати про претендентку на посаду нової першої леді США

Сім'я кандидата в президенти Джо Байдена звикла перебувати в центрі уваги, а його дружина – Джилл Байден – встигла обзавестися багатьма шанувальниками по всій країні завдяки своїй простоті і професії педагога, яку вона не залишає, незважаючи на політичну кар'єру чоловіка.

Від офіціантки до педагога

Джилл Трейсі Джейкобс не була дочкою мільйонерів або спадкоємицею великого статку. Дівчинка народилася 5 червня 1951 року в звичайній родині: батько – банківський касир, а мати була домогосподаркою. Вона росла в оточенні любові й розуміння, сім'я не була особливо релігійною, а втім, юна Джилл ходила на спеціальні уроки, щоб приєднатися до Пресвітеріанської церкви.

У школі дівчинка вчилася добре, але вже з підліткового віку прагнула до самостійності. Так, у 15 років Джилл влаштувалася працювати офіціанткою в курортне містечко Джерсі Шор, але це не завадило їй закінчити школу з хорошим атестатом у 1969 році. Спочатку дівчина вступила на спеціальність "мерчандайзинг в fashion-індустрії", але передумала й забрала документи.

Одне весілля та одні похорони

У 18 років юна Джилл бере популярний у США "yet year" – тобто додатковий рік перед продовженням освіти, щоб зрозуміти, чим би їй хотілося займатися в житті. Вона продовжує працювати офіціанткою, роздумує над спеціальністю лінгвістика, але тут у її житті з'являється футболіст Білл Стівенсон. Саме за нього майбутня друга леді вийшла заміж у 19 років. Одночасно Джейкобс вступає спочатку в Делаверський університет на факультет лінгвістики й захоплюється навчанням.

Джилл Байден у молодості www.delawareonline.com

У молодих людей все складається добре: чоловік Джилл відкрив власний бар Stone Balloon, який мав популярність у молоді, попереду їх чекало щасливе сімейне життя. Але в 1974 році дівчина розуміє, що йде не тим шляхом, розлучається з чоловіком. У 1987 отримує ступінь магістра мистецтв англійської мови в університеті Вілланова.

Тим часом у родині Джо Байдена, який тоді був сенатором, відбувається трагедія: в автокатастрофі гине перша дружина політика Нейлія разом із однорічною дочкою Наомі. Двоє старших дітей – сини Бо і Хантер – дивом залишилися живі.

Гра з долею наосліп і освідчення з п'ятого разу

Ще не розлучившись із першим чоловіком, Джилл одного разу відповідає згодою на побачення наосліп. Студентка не знала, що зустріч організовує брат відомого сенатора Джо Байдена, який був на дев'ять років старший. Але різниця у віці не завадила парі – вони швидко порозумілися.

"Ми пішли подивитися фільм Чоловік і жінка в кінотеатрі в Філадельфії. І ми дійсно добре провели час. Провівши мене до будинку, він потиснув мені руку і побажав доброї ночі. Я піднялася наверх, подзвонила мамі о першій годині ночі і сказала:" Мама, здається , я нарешті зустріла справжнього джентльмена "– розповідала Джилл виданню Vogue.

Але серце дівчини не розтануло – сенатор два роки домагався її руки й серця, чотири рази безуспішно пропонуючи узаконити стосунки, і лише на п'ятий раз Джилл відповіла згодою. 17 червня 1977 закохані обмінялися клятвами в каплиці Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Поруч із ними біля вівтаря стояли юні Бо і Хантер. Через чотири роки в пари народилася дочка Ешлі.

Сім'я Байден в 1980-х www.popyard.com

Педагогиня, письменниця, соратниця: головні види діяльності дружини Джо Байдена

Учитель. Після закінчення університету Делавера в 1975 році, вже будучи нареченою Байдена, Джилл не збирається йти по стопах матері і ставати домогосподаркою. Замість цього вона починає працювати вчителем англійської мови початкових класів, а потім здає спеціалізацію і починає роботу з підлітками в психіатричній лікарні Рокфорд. Одночасно Джил захищає дві магістерські роботи.

"Я знала, що, якщо дозволю собі загальмувати, життя Джо мене повністю поглине" - говорила Байден в інтерв'ю.

До слова, цей вид діяльності чоловіка Байдена не залишає: під час його першої президентської компанії Джилл заявила, що роботу з дітьми не залишить, навіть якщо буде першою леді. Вона була штатним професором у Громадському коледжі Північної Вірджинії і це – перший випадок в історії США, коли дружина чинного віцепрезидента працювала і отримувала зарплату.

Допомога військовим. Багато занять у житті Джилл вибирала, натхненна сім'єю. Так, уже більше ніж 20 років вона приділяє особливу увагу підтримці сімей військовослужбовців. Все тому, що старший син Джо Байдена – Бо – служив в Іраку. У 2011 році вона разом з Мішель Обамою запустила загальнонаціональну кампанію Joining Forces, яка допомагала ветеранам війни та їх родинам знайти можливості кар'єрного росту в мирних умовах.

Крім того, Джилл особисто займається відбором програм психологічної реабілітації для військових, які побували в місцях бойових дій.

Джо і Джил Байден в молодості twitter.com/EleicoesEUA

Письменниця. У 2012 році, в розпал запуску програми допомоги військовим, Джилл написала книгу книгу Do not Forget, God Bless Our Troops – "Не забувай, нехай благословить Бог наші війська". Книга була присвятою внучці Байдена Наталі, батько якої – Бо, приєднався до американських військ в Іраку.

Боротьба з раком. Ще одна сумна і сімейна справа подружжя Байденів. Бо Байден пішов з життя в 46 років – всьому виною гліобластома (рак мозку), і йому не змогли допомогти навіть найдорожчі клініки. Відтоді Джилл і Джо Байден є особами національних кампаній боротьбі з раком, а також регулярно жертвують великі суми грошей на дослідження з пошуку ліків від цієї хвороби.

Однак, сама Джилл також є обличчям і засновником "Ініціативи Байден по здоров'ю грудей" - організації, яка займається інформуванням молодих жінок про рак грудей, а також підтримкою і частковим забезпеченням лікування. Ця ідея у Байден виникла після того, як чотири її подруги зіткнулися з цією проблемою.

Опора і підтримка. Однак, незважаючи на кар'єру педагога, громадське навантаження і благодійність, Джилл завжди ставила на перше місце сім'ю. Саме вона виховала двох синів Байдена, що залишилися сиротами після смерті матері, а зараз є головною підтримкою чоловіка у всіх його політичних починаннях. Колишній голова адміністрації Джо Байдена Рон Клейн сказав Washington Post, що Джилл є "важливим активом" в боротьбі її чоловіка за президентське крісло:

"Абсолютно точно вона - поряд з його сестрою – його самий довірений радник. Вона добре розуміє, що працює на нього, а що ні; а також вона відмінно справляється з роботою по відстеженню суспільних настроїв".

Захищати тих, кого любиш. Ось це, напевно, найголовніша діяльність Джилл Байден, за яку вона вже отримала народну любов і захоплення. Жінка постійно захищає свого чоловіка не тільки від словесних нападок, але наприклад, 3 березня 2020 року буквально прикрила його собою на мітингу, коли до нього кинулися дві жінки з плакатами "Скажемо ні молочним продуктам". Відео цього інциденту стало вірусним.

А за кілька тижнів до цього, Джилл буквально силою випровадила за двері репортера, який таємно потрапив на захід передвиборної кампанії.

"Я подумала, що мені потрібно негайно щось зробити, - пояснила свої дії Джилл на телепередачі The View. - Адже ми повинні захищати тих, кого любимо, чи не так?"

Строгість, елегантність і стриманість: головні правила стилю Джилл Байден

Строгість і спідниці. Американці полюбили першу леді Меланію Трамп за її винятковий стиль, шикарну фігуру і модельну зовнішність. Але ось уже більше року Джилл Байден, яка аж ніяк не може похвалитися подіумними параметрами, впевнено завойовує титул "Міс глядацьких симпатій". Вся справа – в стилі.

Так, жінка прекрасно знає свої сильні сторони – це красиві ноги, які вона вміло підкреслює. Однак, головним завданням Джилл вважає супровід чоловіка, а не відволікання на себе уваги. Саме тому в її арсенал входять прямі спідниці до коліна, розкльошені міді нижче коліна, які роблять талію тонкою.

Струящееся платье – одно из самых популярных нарядов Джилл Байден boom.ms

Вечірні вбрання. Вечірнім сукням, які вибирає Джилл, варто присвятити окремо кілька рядків. Все тому, що дружина Джо Байдена має тонкий смак і кожен її вихід у світ надовго залишається в пам'яті. Плаття переважно – шовкові і струмуючих фактур. У 2009 році Джилл з'явилася разом з чоловіком на інавгурації Барака Обами в ультражіночному червоному платті, а в 2013-му, для другої церемонії інавгурації Обами, вибрала вбрання кольору нічного неба, в якому виглядала по-американськи розкішно.

Джо і Джилл Байден на інавгурації www.thetimes.co.uk

Насичений колір. Джилл не грає з фасонами, декольте або оголеними плечима, залишаючись вірною безпрограшним класичним варіантам. Замість цього вона вважає за краще насичені, але "чисті" (тобто, без домішок і візерунків) кольору в одязі. Смарагдово-зелений, кобальтовий синій або королівський червоний – найбільш часті відтінки в образах місіс Байден. Час від часу цю палітру розбавляють бірюзовий, аквамарин, фуксія і молочно-білий.

Джилл Байден в червоному пальто www.zimbio.com

Трохи ексцентрики. Однак, щоб не "набридати" публіці в своїх виходах, Джилл дозволяє собі іноді приміряти ексцентричні образи. Наприклад, 24 вересня 2020 року дружина кандидата в президенти перед військовими в Норфолку виступила в сукні з шаховим принтом. У Арлінгтонському аеропорту Рональда Рейгана Джилл з'явилася в витонченому костюмі і Мюлі Christian Dior. В кожному виході місіс Байден вгадується її звичка носити зручні жакети поверх суконь або разом з комфортними спідницями.

Картата сукня Джилл Байден www.gettyimages.com

Турбота про навколишнє середовище і малий бізнес. Джилл Байден не тільки підбирає стримані образи, а й дбає про навколишнє середовище: багато нарядів дружина кандидата в президенти одягала вже неодноразово, не соромлячись повторень і даючи в такий спосіб суспільству приклад розумного споживання.

Крім того, Байден завжди підтримувала малий бізнес і локальне виробництво. Наприклад, у гардеробі Джилл є три блузки – бузкова Vince, темно-синя Zadig & Voltaire і персикова L'Agence, в яких місіс Байден з'являлася останнім часом і які були куплені саме в Peter Kate, а також намисто вартістю $ 50. Тобто одягати речі, дешевші від тисячі доларів, вона також не соромиться.

Джилл Байден у блузці за 100 доларів поруч з чоловіком www.gazeta.ru

