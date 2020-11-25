Що потрібно їсти жінкам після 50 років: найкорисніші продукти

Софія Ковнір Краса 22:07, 25.11.2020

З віком все частіше необхідно приділяти увагу своєму здоров'ю, а особливо харчуванню. Так, після 50 років деякі продукти будуть дуже корисними для вашого організму.

Серед них є і різні види горіхів, і звичні всім овочі, пише "Рамблер".

Буряк

Речовини, які містяться в цьому коренеплоді, здатні знизити артеріальний тиск і розширити судини. Крім того, він позитивно впливає на роботу мозку, здоров'я серця та енергію.

Яйця

Після 50 років вживання яєць допомагає захистити здоров'я мозку і зберегти когнітивні функції. Також цей продукт є джерелом білка, необхідного для підтримки м'язової маси.

Корисні продукти після 50 років
edatop.ru

Насіння соняшника

Цей продукт допомагає зберегти молодість і красу шкіри. У насінні соняшнику багато вітаміну Е та С, які допомагають боротися з вільними радикалами – головною причиною старіння.

Помідори

Ці овочі здатні захищати шкіру від пошкоджень і передчасних зморшок.

Горіхи пекан

З'їдаючи щодня кілька горіхів пекан, можна знизити ризик розвитку хвороб серця.

Корисні продукти після 50 років
Today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо продукти, які знищують жіноче здоров'я та красу.

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Lady Краса

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