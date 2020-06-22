Що буде з тілом, якщо не носити білизну: названі користь і шкода

Що буде, якщо не носити білизну

Білизна вважається невід'ємною частиною гардеробу будь-якої людини, однак все частіше серед медиків виникають суперечки навколо необхідності його носіння.

Чи дійсно принципово необхідно носити білизну чи це просто звичка? "Рамблер" розповів, що трапиться з тілом, якщо перестати носити труси.

Буде менше позразнення на шкірі

Занадто щільна білизна може викликати подразнення і потертість в області інтимних зон. Зазвичай це виникає, коли нижня білизна пошита з синтетичних тканин. Отже, принципово важливо при виборі білизни звертати увагу на тканину, з якої вона виготовлена, і на розмір. Занадто малі, або занадто широкі трусики обов'язково приведуть до подразнення.

Що буде, якщо не носити білизну Рixabay

Є ймовірність отримати мікротравму

Мікророзріз і інші травми шкірного покриву можуть бути викликані розтягуванням або подразненням. Вони виникають, якщо займатися спортом або довго ходити без білизни. Якщо активність не передбачається – тоді ризику практично немає.

Підвищується сприйнятливість до бактерій

Якщо ви в сукні або спідниці і при цьому не носите білизну, то є ймовірність, що частина вашого одягу може випадково піднятися в громадському транспорті. І тоді підвищуються шанси на потрапляння чужорідних бактерій на шкіру. Також не бажано сідати на вуличні лавки і інші поверхні, якщо сумніваєтеся в їх чистоті.

Яку білизну потрібно носити Modnaya.org

Кровообіг може покращитися

Якщо ви носите щільну нижню білизну протягом тривалого часу, то це може привести до порушення кровообігу. А надто сильне тиснення на нерви, які проходять через пах, може викликати оніміння і дискомфорт.

Знижується ризик проблем з травленням

Якщо ви страждаєте від синдрому роздратованого кишечника, обтягуюча білизна може тільки погіршити ваш стан. Тому слід вибирати більш вільні труси або можна час від часу зовсім від них відмовлятися.

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