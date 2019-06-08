"Розпуста": Глюкоза без ліфчика підірвала мережу

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, яка відома за псевдонімом Глюкоза, викликала суперечки серед шанувальників через вбрання на премії МузТВ-2019.

Вона прийшла у сукні, верх якої був абсолютно прозорим, а бюстгалтер зірка не вдягнула. Відповідне фото було опубліковано в її Instagram.

"Дякую МузТВ за приголомшливе шоу", – підписала вона під знімком, на якому соски не було видно завдяки великим паєткам, які були прикріплені до сітки.

Глюкоза на премії МузТВ-2019 Instagram @ chistyakova_ionova

Пікантний образ Глюкози викликав суперечливу реакцію в коментарях. Деяким він здався ефектним і цікавим, а друга частина фоловерів розкритикувала артистку за надмірну відвертість. Але в одному шанувальники зійшлися: всі намагалися збільшити фотографії, щоб розглянути деталі.

"Розпуста", "Вульгарно", "Тему не розкрито", "Соски не видно", "Там і ц*цьок немає. А ти - соски", "Є ті хто не наблизив?", "Ні", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на премії МузТВ-2019 також засвітилася українська співачка Ані Лорак, яка там отримала нагороду. На червону доріжку вона вийшла у відвертій сукні з дуже глибоким декольте, за що шанувальники її розкритикували в мережі.

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