Розкрито секрет молодості знаменитостей після 40 років

Популярний американський візажист Ріку Кампо поділився секретами, якими він користувався під час роботи зі знаменитостями у віці старше 40 років.

За словами фахівця, у жінок середнього віку зморшки стають помітнішими, оскільки шкіра втрачає колишню еластичність і стає більш в'ялою. Крім того, часто вони страждають від гіперпігментації – появи темних плям на обличчі, шиї, грудях і руках. У зв'язку з цими змінами Кампо порадив дорослим читачкам змінити підхід до свого повсякденного макіяжу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, щоб зробити обличчя візуально молодше, необхідно накручувати вії за допомогою щипців і фарбувати їх тушшю. Також стиліст радить наносити на повіки коричневі тіні. Таким чином, очі будуть виглядати більш відкритими. При цьому тіні з блискітками й блиски для губ краще не використовувати.

Daily Mail

Крім цього, візажист порекомендував змінити харчові звички й додати в раціон різні корисні добавки, наприклад, вітаміни C, А, B5, D, E, K. Вони містяться в м'ясі, молочних продуктах, яйцях, авокадо, зернових культурах, рибі, лимонах, а також овочах, горіхах і печінці.

creativemarket.com

До того ж експерт запропонував жінкам придбати косметичні засоби з ретиноїдами. Адже вони прискорюють відлущування мертвих клітин шкіри, не даючи їм накопичуватися на поверхні. Також Ріко наполіг на тому, щоб жінки використовували сонцезахисний крем навіть взимку і системно робили масаж обличчя.

колаж

Американський стиліст Ріку Кампо має 30-річний стаж роботи у сфері краси та співпрацював з 48-річною і 59-річною актрисами Гвінет Пелтроу й Мег Раян, а також 51-річною моделлю Рейчел Хантер і 54-річною манекенницею Сінді Кроуфорд.

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