Розкрито секрет молодості знаменитостей після 40 років

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Краса
3,6 т.
Сінді Кроуфорд

Популярний американський візажист Ріку Кампо поділився секретами, якими він користувався під час роботи зі знаменитостями у віці старше 40 років.

За словами фахівця, у жінок середнього віку зморшки стають помітнішими, оскільки шкіра втрачає колишню еластичність і стає більш в'ялою. Крім того, часто вони страждають від гіперпігментації – появи темних плям на обличчі, шиї, грудях і руках. У зв'язку з цими змінами Кампо порадив дорослим читачкам змінити підхід до свого повсякденного макіяжу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, щоб зробити обличчя візуально молодше, необхідно накручувати вії за допомогою щипців і фарбувати їх тушшю. Також стиліст радить наносити на повіки коричневі тіні. Таким чином, очі будуть виглядати більш відкритими. При цьому тіні з блискітками й блиски для губ краще не використовувати.

Розкрито секрет молодості знаменитостей після 40 років

Крім цього, візажист порекомендував змінити харчові звички й додати в раціон різні корисні добавки, наприклад, вітаміни C, А, B5, D, E, K. Вони містяться в м'ясі, молочних продуктах, яйцях, авокадо, зернових культурах, рибі, лимонах, а також овочах, горіхах і печінці.

Розкрито секрет молодості знаменитостей після 40 років

До того ж експерт запропонував жінкам придбати косметичні засоби з ретиноїдами. Адже вони прискорюють відлущування мертвих клітин шкіри, не даючи їм накопичуватися на поверхні. Також Ріко наполіг на тому, щоб жінки використовували сонцезахисний крем навіть взимку і системно робили масаж обличчя.

Розкрито секрет молодості знаменитостей після 40 років

Американський стиліст Ріку Кампо має 30-річний стаж роботи у сфері краси та співпрацював з 48-річною і 59-річною актрисами Гвінет Пелтроу й Мег Раян, а також 51-річною моделлю Рейчел Хантер і 54-річною манекенницею Сінді Кроуфорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 55-річна британка Марі Уорд розкрила секрет збереження молодості.

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