Розкрито секрет молодості та свіжості обличчя Кейт Міддлтон

Зіркова візажистка Олівія Тодд розкрила секрет молодості обличчя Кейт Міддлтон. Так, за словами експертки, герцогиня Кембриджська змінила підхід до макіяжу, віддаючи перевагу більш сучасним і "освіжаючим" засобам.

Про це Тодд розповіла в інтерв'ю виданню Daily Mail. Б'юті-експертка зазначила, що раніше 38-річна дружина принца Вільяма обирала матові рожеві відтінки засобів декоративної косметики. Крім того, герцогині подобалися темні тіні та підводка для очей, а також яскраві рум'яна, які, на думку спеціалістки, візуально старили її.

Кейт Міддлтон

Тепер же образ Міддлтон став природнішим і спокійнішим: вона відмовилася від яскравого макіяжу і замість нього стала використовувати м'які персикові відтінки тіней і рум'ян, а також олівець для брів.

Тодд вважає, що герцогиня переглянула свій макіяж в результаті пандемії коронавірусу, під час якої нерідко з'являлася на онлайн-зустрічах без косметики.

Кейт Міддлтон dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж.