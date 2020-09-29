Розкрито секрет догляду за волоссям Вікторії Бекхем

Юля Ухіна Краса 16:13, 29.09.2020 Оновлено: 16:15, 29.09.2020

Перукар британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем Джейсон Колльєр розкрив секрет здорового та блискучого волосся знаменитості.

Подробицями він поділився з виданням Harper`s Bazaar. Джейсон назвав таємним інгредієнтом, яким користується Вікторія для краси шевелюри, – колаген.

"Колаген може діяти як антиоксидант, щоб боротися з пошкодженням клітин. Оскільки дослідження показують, що пошкодження вільними радикалами клітин, які виробляють колір волосся, може бути однією з причин раннього посивіння", – говорить Колльєр.

Вікторія Бекхем. self.com

Колаген – це найпоширеніший білок в нашому організмі, який грає важливу роль в зміцненні сполучних тканин. Він виробляється природним шляхом, але з віком здатність виробляти його знижується – одна з причин, через яку на шкірі з'являються зморшки, а волосся стає більш тьмяним.

Зірковий перукар рекомендує при догляді за волоссям використовувати засоби з колагеном в складі. Це допоможе зберегти здоров'я волосся надовго після, наприклад, стрижки.

Вікторія Бекхем. lanotta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила свій секрет краси.

Коментувати
Lady Краса

Дивіться також

Вірменія оголосила про "широкомасштабний наступ" Азербайджану, сотні військових загинули

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру. Фото і відео

Ситуация с беби-боксами: как Минсоц пытается "поправить" законопроект и сделать его неработающим

Юрченко звинуватив "сміттєву мафію" у кримінальній справі проти нього. Перше відеозвернення

"Загинув цвіт нації!" Історії молодих хлопців зі злощасного Ан-26 під Чугуєвом