Розкрито незвичайний секрет довголіття: як дожити до ста років

Жителька англійського міста Станстед Мері Емерсон стверджує, що дожила до ста років завдяки улюбленій страві – сосискам у тісті.

Вона розповіла, що більшу частину свого життя пригощала домочадців цією стравою, пише британське видання Daily Mail.

Dailymail.co.uk

"Я і зараз люблю їх готувати, правда, тепер мені потрібно підмога. Саме ці ласощі і позитивний настрій допомогли мені дожити до похилого віку", – говорить Емерсон.

Dailymail.co.uk

Dailymail.co.uk

Після смерті чоловіка жінка залишилася на самоті. Незважаючи на це, вона вважає себе здоровою та щасливою людиною.

"У мене було прекрасна життя", – каже британка, у якої два правнуки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський підприємець планує дожити до 180 років за допомогою кави з маслом. Засновник культового американського бренду кави Bulletproof Дейв АСПРО називає себе "першим в світі професійним біохакером". Він строго дотримується режиму фізичних навантажень, а також приймає кріопроцедури, використовуючи рідкий азот, і "купається" в інфрачервоному світлі.

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