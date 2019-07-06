ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Краса

Розкрито незвичайний секрет довголіття: як дожити до ста років

7.9тЧитати матеріал російською

Жителька англійського міста Станстед Мері Емерсон стверджує, що дожила до ста років завдяки улюбленій страві – сосискам у тісті.

Вона розповіла, що більшу частину свого життя пригощала домочадців цією стравою, пише британське видання Daily Mail.

Розкрито незвичайний секрет довголіття: як дожити до ста років

Dailymail.co.uk

Новини
Як схуднути в проблемних місцях: поради зіркового тренера

"Я і зараз люблю їх готувати, правда, тепер мені потрібно підмога. Саме ці ласощі і позитивний настрій допомогли мені дожити до похилого віку", – говорить Емерсон.

Розкрито незвичайний секрет довголіття: як дожити до ста років

Dailymail.co.uk

Розкрито незвичайний секрет довголіття: як дожити до ста років

Dailymail.co.uk

Після смерті чоловіка жінка залишилася на самоті. Незважаючи на це, вона вважає себе здоровою та щасливою людиною.

"У мене було прекрасна життя", – каже британка, у якої два правнуки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський підприємець планує дожити до 180 років за допомогою кави з маслом. Засновник культового американського бренду кави Bulletproof Дейв АСПРО називає себе "першим в світі професійним біохакером". Він строго дотримується режиму фізичних навантажень, а також приймає кріопроцедури, використовуючи рідкий азот, і "купається" в інфрачервоному світлі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel