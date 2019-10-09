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9 жовтня • оновлено в 18:49
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Дожити до 107 років: розкритий несподіваний секрет довголіття

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Довгожителька Френсіс Брассі з американського міста Тампа, штат Флорида, днями відсвяткувала свій 107 День народження. Так, жінка вважає секретом свого довголіття "Кока-колу", яку вона п'є кожен день.

На честь дня народження в будинку для літніх людей, де вона живе, влаштували вечірку. Про це повідомляє Tampa Bay Times.

Френсіс Брассі

Френсіс Брассі

Tampa Bay Times

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Брассі народилася в 1912 році. Жінка багато подорожувала, бувала в Південній Америці і Азії і до сих пір зберігає сувеніри, які привезла з поїздок до Китаю.

Френсіс Брассі з чоловіком

Френсіс Брассі з чоловіком

Tampa Bay Times

У 1980 році вона перебралася до Флориди, а чотири роки тому оселилася в будинку для літніх людей.

Дожити до 107 років: розкритий несподіваний секрет довголіття

Tampa Bay Times

Як раніше писав OBOZREVATEL, мешканка новозеландського міста Мосгіл, регіон Отаго, Мюріель Барбара, якій виповнилося 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.

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Місце
США
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