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Російська телезірка засвітила величезні груди: пікантне фото

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Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Анфіса позувала в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом, засвітивши таким чином груди.

"Як я вже писала, в Абу-Дабі я наїла щоки. Харчувалася, як завжди, правильно, але багато. Повернувшись до Москви на кілька днів, вирішила за короткий термін прийти в зручну для себе форму. Кілька днів активного аеробного навантаження і спортивне харчування мені допоможуть у цьому", — написала Чехова.

Коли встаєш о 5 ранку ... різдвяна ніч, прямо скажемо, під угрозой🤦🏻♀️ Але мені дуже приємно було, у відповідь на мій попередній пост, отримати стільки запрошень від сімей, приєднатися до їх різдвяного вечері 😍☺️🙏🏻 З моїми передплатниками я і на Алясці, якщо що, не пропаду! # Ванкувер #christmasinvancouver У цю різдвяну ніч мене зігрівають заповітні слова на кільці і сережках @guzema_jewelry ❤️ Прочитати цей напис можна тільки в відображенні зеркала😉

Публікація від Anfisa Chekhova (@achekhova)

Як я вже писала, в Абу-Дабі наїв я щік. Харчувалася як завжди правильно, але много🤦🏻♀️ Повернувшись до Москви на кілька днів, попереду ще поездкі🙈 вирішила ударно в короткі терміни прийти в зручну для мене форму. Кілька днів активної аеробного навантаження і спортивне пітаніе👌🏼 А найкраща доставка збалансованого, здорового харчування, для людей "на спорті" - це, всім відомо, @level_kitchen 😋😋😋 Амбассадор та співвласником компанії є Денис Гусєв, відомий російський спортсмен і бодібілдер. І, кому, як не йому знати яке харчування потрібно для "сушки". У мене всі друзі на ньому сидять. Ціна прийнятна. Раціон дрібного багаторазового харчування приносять додому вранці, відразу на два дні, з розрахунком необхідної кількості калорій саме для тебе! Носиш собі сумку холодильник з їжею, розігрівати і взагалі голова не болить, що з'їсти, щоб схуднути! Попереду мене знову чекають шведські столи і гостинні бенкети, так що за ці кілька днів буду грунтовно до них готовіться☺️ #level_kitchen # Наппо # пітаніенадом

Публікація від Anfisa Chekhova (@achekhova)

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Зазначимо, що шанувальники Анфіси прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.

"Яка Ви красива. Одне задоволення на Вас дивитися", "Ви шикарно виглядаєте", "Який секс", — написали люди.

Російська телезірка засвітила величезні груди: пікантне фото
Російська телезірка засвітила величезні груди: пікантне фото
Російська телезірка засвітила величезні груди: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, які ледь прикривала.

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Особа
Анфіса Чехова
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