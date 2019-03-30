Російська телезірка засвітила величезні груди: пікантне фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Анфіса позувала в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом, засвітивши таким чином груди.

"Як я вже писала, в Абу-Дабі я наїла щоки. Харчувалася, як завжди, правильно, але багато. Повернувшись до Москви на кілька днів, вирішила за короткий термін прийти в зручну для себе форму. Кілька днів активного аеробного навантаження і спортивне харчування мені допоможуть у цьому", — написала Чехова.

Зазначимо, що шанувальники Анфіси прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.

"Яка Ви красива. Одне задоволення на Вас дивитися", "Ви шикарно виглядаєте", "Який секс", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, які ледь прикривала.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся