"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш’ян", поділилася із шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, засвітивши величезні груди.

"Будьте спокусливими, люблячими і самими собою настільки, що світ просто не зможе пройти повз вас", — написала Квітко.

Анастасія Квітко Фото з Instagram

Анастасія Квітко засвітила величезні груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від публікації зірки. Вони заявили, що Анастасія просто ідеальна.

"Вона ідеальна", "У тебе дуже гарне тіло", "Виглядаєш так гаряче", "Краса то яка, тримайте мене", "Солодка дівчинка", — написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анастасії Квітко, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

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Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель піймали на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

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