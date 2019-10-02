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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото

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Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш’ян", поділилася із шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, засвітивши величезні груди.

"Будьте спокусливими, люблячими і самими собою настільки, що світ просто не зможе пройти повз вас", — написала Квітко.

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Фото з Instagram

Анастасія Квітко засвітила величезні груди

Анастасія Квітко засвітила величезні груди

Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від публікації зірки. Вони заявили, що Анастасія просто ідеальна.

"Вона ідеальна", "У тебе дуже гарне тіло", "Виглядаєш так гаряче", "Краса то яка, тримайте мене", "Солодка дівчинка", — написали люди.

"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото
"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото
"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото
"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото
"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анастасії Квітко, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Анастасія Квітко у відвертому вбранні

Анастасія Квітко у відвертому вбранні

Фото з Instagram

Спокуслива Анастасія Квітко

Спокуслива Анастасія Квітко

Фото з Instagram

Анастасія Квітко оголила груди

Анастасія Квітко оголила груди

Фото з Instagram

Анастасія Квітко відверто позує на камеру

Анастасія Квітко відверто позує на камеру

Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель піймали на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Квітко
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