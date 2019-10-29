'Російська Кардаш'ян' блиснула грудьми в відвертому купальнику

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників новими пікантними знімками. На них вона позувала в крихітному чорному купальнику, який ледь прикривав її пишні форми.

Знімки дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, дівчина часто радує своїх шанувальників відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.

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