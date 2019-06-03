Ріанна похвалилася еротичною фотосесією в прозорій білизні: гарячі фото

Популярна американська поп-співачка Ріанна розбурхала шанувальників серією еротичних знімків.

Епатажна зірка, яка досить часто балує фанатів відвертими вбраннями, засвітила апетитні форми в прозорій спідній білизні власного бренду Savage x Fenty.

Вона його рекламувала, чим привернула увагу публіки і потенційних покупців, адже кадри вийшли дуже гарячими.

Зокрема, Ріанна продемонструвала прозору мереживну білизну неонового кольору. Образ доповнили спокусливи панчохи.

Також вона приміряла тілесний комплект, який буквально зливався з кольором її шкіри, створюючи ефект наготи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ріанна вже рекламувала білизну власного бренду. У березні вона розбурхала шанувальників серією відвертих фотографій. Тоді співачка позувала в абсолютно прозорій білизні, через яку можна було побачити груди.

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