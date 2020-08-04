Реперка збільшила сідниці і померла: у чому причина

43-річна бразильська реп-виконавиця Фернанда Родрігес, відома як Mc Atrevida, померла після невдалої операції зі збільшення сідниць.

Співачка перенесла процедуру ліполіфтінг в одній з клінік Ріо-де-Жанейро, під час якої лікарі перекачали їй зайвий жир зі спини в сідниці, повідомляє видання Daily Mail.

За операцію Родрігес заплатила 580 доларів. Через два дні після після процедури реперка відчула нестерпний біль у спині. Швидка доставила жінку в реанімаційне відділення однієї з лікарень Ріо-де-Жанейро.

Mc Atrevida померла після невдалої операції Naijalog

Через добу співачка померла. За словами медиків, це сталося через сепсис. Під час естетичної процедури пластичний хірург змішав жир з "чужорідною субстанцією". Пізніше з'ясувалося, що кілька місяців тому клініка була позбавлена ​​ліцензії. Але вона продовжувала працювати, незважаючи на заборону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 25-річна індійська модель і блогерка Шилпа Сетхі зробила операцію зі збільшення сідниць, через що пів року не могла сидіти.