Ратаковскі завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантні кадри

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі викликала захват шанувальників відвертими фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото в чорному костюмі на голе тіло, продемонструвавши пишні груди без білизни.

У такий спосіб вона розрекламувала новий комплект одягу її власного бренду Inamorata. Він складається з коротенької спідниці та класичного піджака. Костюми Ратаковскі випускає в трьох кольорах: чорний, блакитний і бежевий з рожевим відтінком.

Ратаковскі блиснула голими грудьми instagram / emrata

Шанувальники були в захваті від розкішної фігури Емілі, яку модель нерідко демонструє у всій красі. "Чудово", "Боже мій", "Така мила, моя королева", – написали в коментарях.

Ратаковскі в піджаку на голе тіло instagram / emrata

Ратаковскі з голими грудьми разрекламировала костюм instagram / emrata

Ратаковскі в костюмі на голе тіло instagram / emrata

Ратаковскі без ліфчика instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі цієї ж лінії, розбурхавши шанувальників голим тілом.

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