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Ратаковскі засвітила голі сідниці: пікантні кадри

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Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі, завела мережу новою пікантною фотосесією.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на який демонструє пружні сідниці у відвертому купальнику.

"Перчинку" до образу додав екстремально короткий світшот, який ледве прикриває груди красуні. Що примітно, з Емілі знімався її собака Коломбо. Вихованець намагався в усьому відповідати господині й теж старанно позував перед камерою.

Емілі Ратаковскі та пес Коломбо

Емілі Ратаковскі та пес Коломбо

instagram / emrata

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Зокрема, модель продемонструвала кілька ракурсів, на кожен з яких тварина певним чином реагувала.

"На що дивишся, Коломбо", – підписала модель під одним зі знімків, акцентувавши увагу шанувальників на коронному "вигляді ззаду".

Коломбо уважно стежить за рухами Емілі

Коломбо уважно стежить за рухами Емілі

instagram / emrata

Емілі позує в бікіні разом із собакою

Емілі позує в бікіні разом із собакою

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

instagram / emrata

Grab your butt and go 💦

Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Емілі Ратаковскі повністю оголилася перед камерою, показавши шанувальникам загар, придбаний під час відпустки.

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Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
шоу-бизнес фотосессія Краса
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